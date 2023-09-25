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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2630) الاثنين25/9/2023

25 أيلول / سبتمبر 2023 10:38

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2630)  الاثنين25/9/2023

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25 أيلول (سبتمبر)

  • 2003م توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغادر في مخيم البريج البطل مما أدى إلى استشهاد محمد بشير عقل من كتائب الشهيد عز الدين القسام، والشهيد عز الدين أبو عرمانة من سرايا القدس والطفلة لينا حسن عيسى، وإصابة 8 بجروح مختلفة، أما العدو وحسب اعترافه فكانت خسارته عدة جنود بين قتيل وجريح وتدمير آلتين عسكريتين.
  • 1997م نجاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خالد مشعل، من محاولة اغتيالٍ فاشلة قام بها عنصران من جهاز الموساد الصهيوني منتحلين شخصيّة سائحين كنديّين في العاصمة الأردنية عمان.
  • 1996 م المواطنون الفلسطينيون ينتفضون في هبة "الأقصى" معلنين غضبهم على فتح الاحتلال الإسرائيلي نفقاً تحت الحرم القدسي الشريف. وقد قتل الغزاة الإسرائيليون أكثر من 70 فلسطينياً في أيام قليلة إثر تصاعد عمليات الاحتجاج في أنحاء القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
  • 1970 م مجلس الأمن الدولي يأسف في قراره رقم 298 لعدم احترام الاحتلال الإسرائيلي قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالعدول عن إجراءاته لتغيير وضع القدس.
  • 1969 م المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط يدين الاحتلال الإسرائيلي للقدس والإجراءات التعسفية الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.
  • 1969 م المجلس التنفيذي لليونسكو يطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسمياً المحافظة على المعالم الثقافية في مدينة القدس المحتلة.
  • 1956م الجيش الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية في قرية حوسان أدت إلى سقوط 29 شهيداً.
  • 1947م بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين بعد أن تمكن اليهود من تشكيل قوة للدفاع عن أنفسهم في فلسطين وبعد أن زودتهم بريطانيا بالأسلحة والعتاد وبعد أن حققت بريطانيا تنفيذ وعد بلفور وهو إعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين، بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين.
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