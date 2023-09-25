النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2630) الاثنين25/9/2023
أخبار فلسطينية
- طائرات إسرائيلية تقصف نقطة عسكرية لـ”حماس” شرقي غزة
- المطران المقدسي منيب يونان: كنيسة القيامة كلها للمسيحيين والأقصى كله للمسلمين… ونواجه حملة المستوطنين بصمودنا في القدس وعلى أرضنا
- مسؤول فلسطيني: وفد سعودي يزور الضفة الغربية هذا الأسبوع
- الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الـ11
- القدس ثكنة عسكرية...بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بـ"عيد الغفران"
- الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الـ11
- اعتقالات وانتهاكات مستمرة لجيش الاحتلال في الضفة والقدس
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اخبار إسرائيلية
- تبرعات حكومية بنصف مليون شيكل: إسرائيل «تكرّم» قاتل عائلة الدوابشة
- 500 مستوطن يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة عشية عيد الغفران
- الإعلام العبري يزعُم: تحذيرات من إطلاق صواريخ من غزة أو الجبهة الشمالية
- قادة الاحتجاج في إسرائيل يتطرقون لأول مرة إلى الاحتلال
اخبار دولية
اخبار عربية
- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء إعصار ليبيا إلى 64
- الجامعة العربية تعقد عددا من الاجتماعات حول تعزيز حقوق
- وفد سعودي يزور رام الله هذا الأسبوع .. هل نضجت "طبخة" التطبيع؟
- مصر تدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتطالب بوقفها
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الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب السياج الفاصل في غزة
- وكالة الدواء والغذاء الأمريكية تصادق على ابتكار باحث فلسطيني لتشخيص سريع ودقيق للسرطان
- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء إعصار ليبيا إلى 64
- مسؤول فلسطيني: وفد سعودي يزور الضفة الغربية هذا الأسبوع
- طائرات إسرائيلية تقصف نقطة عسكرية لـ”حماس” شرقي غزة
- المطران المقدسي منيب يونان: كنيسة القيامة كلها للمسيحيين والأقصى كله للمسلمين… ونواجه حملة المستوطنين بصمودنا في القدس وعلى أرضنا
- حدود غزة تزداد لهيبا.. الشباب الثائر يستمر في التظاهرات ويلجأ لـ”الأدوات الخشنة”
- استشهاد فلسطينييْن وإصابة جندي إسرائيلي في عدوان لجيش الاحتلال على مخيم نور شمس.. والمقاومة تتوعد بالرد- (فيديوهات)
- 500 مستوطن يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة عشية عيد الغفران
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الشرق الأوسط
- مقتل فلسطينيين في الضفة وغارات جوية على غزة
- مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- الجيش الإسرائيلي يقتل شابين في الضفة... ويقصف موقعين في غزة
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الغد الأردنية
- مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في غزة
- بحجة "الأعياد اليهودية".. إغلاق الأراضي المحتلة واستنفار أمني لتأمين اقتحام المستوطنين "للأقصى"
- الشرق الأوسط الجديد لنتنياهو: لا مكان للفلسطينيين
- ألف فلسطيني اقتلعوا بسبب عنف المستوطنين
- لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟
- نتنياهو يصرح حول التطبيع مع السعودية: تقدم نحو الاتفاق
الاخبار اللبنانية
- فعاليات الحدود» مستمرّة: غزة لا تساوم على الضفة
- شهيدان في اعتداء إسرائيلي على مخيم «نور شمس» شرق طولكرم
- تبرعات حكومية بنصف مليون شيكل: إسرائيل «تكرّم» قاتل عائلة الدوابشة
الالشروق المصرية
- مسئول فلسطيني: وفد سعودي يزور الضفة الغربية هذا الأسبوع
- رئيس مركز القدس للدراسات: الحفريات الإسرائيلية تهدد بسقوط المسجد الأقصى
- جيش الاحتلال يعتقل 8 طلاب من داخل حرم جامعة بالضفة الغربية
الشرق القطرية
- طائرات الاحتلال تقصف موقعا وسط غزة.. وإصابات إثر قمع مسيرات
- الجامعة العربية تعقد عددا من الاجتماعات حول تعزيز حقوق
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بما يسمَّى "يوم الغفران"
- حقوقي: حركة فتح تضع شرطًا خطيرًا لحل أزمة بلدية الخليل
- خاص "دبور": الاحتلال يحاول إبعاد الأردن عن دوره في حماية الأقصى والمقدسات
- قتيلان في جريمتي إطلاق نار في الداخل المحتل
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- بالفيديو محاولة اغتيال عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح
صحيفة القدس
- لليوم الثاني.. اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى
- الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"
- وفد سعودي يزور الأراضي الفلسطينية لأول مرة للقاء الرئيس عباس
- قتيل وإصابات في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل
- 54 يوماً على إضراب المعتقل الإداري كايد الفسفوس
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صحيفة الأيام
- شهيدان خلال اقتحام مخيم نور شمس وجيش الاحتلال يلحق دماراً بالبنية التحتية
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- حرب على "شوارع المخيم"
- صناعة الفخار في جنين... علامة مسجلة باسم جبع
- الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين- فرع لبنان يعقد مؤتمره السابع
- لماذا زادت نسبة التسهيلات الائتمانية في فلسطين رغم ارتفاع الفائدة عالميا؟
وكالة الرأي
- وزارة الأسرى تحذّر من استشهاد الأسير المضرب كايد الفسفوس
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
- الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الحادي عشر
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- "المرور": وفاة و7 إصابات بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة
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- إعلاميون وحقوقيون يُطالبون بفضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين
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وكالة صفا
- القدس ثكنة عسكرية...بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بـ"عيد الغفران"
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فلسطين اليوم
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عرب ٤٨
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حدث في مثل هذا اليوم
25 أيلول (سبتمبر)
- 2003م توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغادر في مخيم البريج البطل مما أدى إلى استشهاد محمد بشير عقل من كتائب الشهيد عز الدين القسام، والشهيد عز الدين أبو عرمانة من سرايا القدس والطفلة لينا حسن عيسى، وإصابة 8 بجروح مختلفة، أما العدو وحسب اعترافه فكانت خسارته عدة جنود بين قتيل وجريح وتدمير آلتين عسكريتين.
- 1997م نجاة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خالد مشعل، من محاولة اغتيالٍ فاشلة قام بها عنصران من جهاز الموساد الصهيوني منتحلين شخصيّة سائحين كنديّين في العاصمة الأردنية عمان.
- 1996 م المواطنون الفلسطينيون ينتفضون في هبة "الأقصى" معلنين غضبهم على فتح الاحتلال الإسرائيلي نفقاً تحت الحرم القدسي الشريف. وقد قتل الغزاة الإسرائيليون أكثر من 70 فلسطينياً في أيام قليلة إثر تصاعد عمليات الاحتجاج في أنحاء القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1970 م مجلس الأمن الدولي يأسف في قراره رقم 298 لعدم احترام الاحتلال الإسرائيلي قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالعدول عن إجراءاته لتغيير وضع القدس.
- 1969 م المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط يدين الاحتلال الإسرائيلي للقدس والإجراءات التعسفية الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.
- 1969 م المجلس التنفيذي لليونسكو يطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسمياً المحافظة على المعالم الثقافية في مدينة القدس المحتلة.
- 1956م الجيش الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية في قرية حوسان أدت إلى سقوط 29 شهيداً.
- 1947م بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين بعد أن تمكن اليهود من تشكيل قوة للدفاع عن أنفسهم في فلسطين وبعد أن زودتهم بريطانيا بالأسلحة والعتاد وبعد أن حققت بريطانيا تنفيذ وعد بلفور وهو إعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين، بريطانيا تعلن عن استعدادها لسحب قواتها من فلسطين.
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