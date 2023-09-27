جوجل تغلق إصدار HTML من Gmail بداية من 2024.. كل ما تحتاج معرفته

أكدت جوجل في بيان لها، أن طرق عرض HTML الأساسية لخدمة البريد الإلكترونى التابعة لها Gmail سيتم إيقاف تشغيلها في بداية يناير 2024، مضيفة أن المستخدمون سيحتاجون إلى متصفحات حديثة لمواصلة استخدام الخدمة، وأشارت الشركة أيضًا إلى أن المستخدمين سيرون "إعلانًا داخل الخدمة" حول كيفية للتبديل إلى العرض القياسي لـ Gmail قبل إيقاف تشغيل HTML الأساسي.







وبحسب موقع Android Police، فإن طريقة عرض HTML هي عبارة عن إصدار بسيط من Gmail، لا يوفر للمستخدمين القدرة على الدردشة أو التدقيق الإملائي أو اختصارات لوحة المفاتيح أو جهاز الإتصال أو حتى تنسيق النص، فهي تفتقر إلى الكثير من المميزات، ولكنها في نفس الوقت ميزة مصممة للأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات سرعة إنترنت منخفضة جدًا، أو يستخدمون أجهزة قديمة ذات ذاكرة محدودة، أو يستخدمون متصفحات الويب القديمة التي لا تدعم مزايا HTML الحالية.



في رسالة بريد إلكتروني إلى بعض المستخدمين، أكدت Google أنها ستغلق إصدار HTML الأساسي من Gmail بدءًا من "أوائل يناير" 2024، ولم تتم الإشارة إلى التاريخ الدقيق، وجاء الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى بعض المستخدمين كما يلي: "نكتب إليك لإعلامك بأنه سيتم تعطيل عرض Gmail Basic HTML لويب سطح المكتب وويب الهاتف المحمول بدءًا من أوائل (يناير) 2024"، وتعد عروض Gmail Basic HTML هي إصدارات سابقة من Gmail تم استبدالها بالإصدارات اللاحقة لها منذ أكثر من 10 سنوات و لا تتضمن وظائف ميزات Gmail الكاملة، وفقاً لموقع 9to5google.



وقد قررت جوجل إنهاء واجهة العرض HTML الخاصة بخدمة البريد الإلكتروني جيميل دون تقديم أسباب محددة، وأوضحت الشركة أنه عقب تعطيل طريقة عرضHTML الأساسي، فسوف يُعاد توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى عرض Gmail القياسي الذي يوفر أحدث مزايا الأمان والمزايا في جوجل.

