الرشق: جرائم إرهاب وأطنان من الصواريخ تنهال على الآمنين في غزة

وكالات-الرأي:

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق: "إن استهداف وتفجير جيش العدو الصهيوني منازل المواطنين المأهولة بالنساء والأطفال والمساجد والمدارس في قطاع غزة، جرائم حرب وإرهاب، لن تثني شعبنا عن التفافه حول المقاومة".



وأكد الرشق اليوم الإثنين أن هذه الجرائم لن تجدي نفعاً في ترميم صورة الهزيمة التي لحقت بنتنياهو وحكومته الفاشية وجيشه المذعور وقطعان مستوطنيه.



وشدد الرشق أن هذه الجرائم تتم بغطاء ودعم أمريكي بأطنان من الصواريخ والقنابل التي تنهال على رؤوس المواطنين الآمنين في البيوت والمدارس والمساجد.



وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس المجتمع الدولي وكل وأحرار العالم بإدانة هذه الجرائم الصهيونية البشعة.

