رئيس وزراء ماليزيا: لن نندد بحماس وعلاقتنا بها ستستمر

كوالالمبور - وكالة الرأي:

نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قوله إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة حماس.

وأضاف إبراهيم أن ماليزيا لها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر.