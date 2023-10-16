رئيس وزراء ماليزيا: لن نندد بحماس وعلاقتنا بها ستستمر

نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قوله إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة حماس.
وأضاف إبراهيم أن ماليزيا لها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر.
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16 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:55
كوالالمبور - وكالة الرأي:
نقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قوله إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة حماس.
وأضاف إبراهيم أن ماليزيا لها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر.
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