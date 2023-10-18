بوتين: قصف المستشفى في غزة كارثة مروعة

القاهرة– الرأي:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الضربة على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين كارثة مروعة تشير لضرورة وقف الصراع.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش الصراع في الشرق الأوسط خلال محادثاته مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء.

وتصر "إسرائيل" على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.