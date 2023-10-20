3000 فنان بريطاني يوقعون رسالة لوقف قصف غزة

وكالات- وكالة الرأي:

وقعت أكثر من 3 آلاف شخصية في مجال الفن والثقافة بالمملكة المتحدة رسالة مفتوحة تدعو إلى الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي على غزة، واصفين الوضع بالجريمة والكارثة.

وجاء في الرسالة "لقد حولت إسرائيل جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني".

ومن بين الموقعين نجوم التمثيل تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وبيتر مولان، وستيف كوجان، وميريام مارغوليس، وخالد عبد الله، وماكسين بيك.

وكما وقع على الرسالة المخرجون مايكل وينتربوتوم، ومايك لي واصف كاباديا، والكوميديان فرانكي بويل وجوزي لونغ، والكتاب المسرحيون تانيكا غوبتا وأبي سبالين، والشاعر أنتوني أناكساغورو، بالإضافة إلى الفنانين التشكيليين تاي شاني، وأوريت عشري، ولاريسا صنصور، وروزاليند النشاشيبي، وفلورنس بيك، وجورجينا ستار، والمؤلفين مارينا وارنر، وجاكلين روز، وجيليان سلوفو، وكورتيا نيولاند.

وذكرت الرسالة بتصريح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن "شبح الموت" يخيم على المنطقة. وأضافت "الآن، وبعد تعرض مئات الآلاف منهم للقصف من الجو والبحر والأرض، يُطلب من الفلسطينيين مرة أخرى، الذين أجبر أجدادهم على ترك منازلهم تحت فوهة البندقية، أن يهربوا أو يواجهوا عقابا جماعيا على نطاق لا يمكن تصوره، لقد جردوا من حقوقهم، ووصفهم وزير الدفاع الإسرائيلي بأنهم "حيوانات بشرية"، وأصبحوا أشخاصا يمكن فعل أي شيء لهم تقريبا".

وتابعت "أن حكوماتنا لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب، بل إنها تساعدها وتحرض عليها. سيأتي وقت تتم فيه محاسبتهم على تواطئهم. ولكن في الوقت الحالي، بينما ندين كل أعمال العنف ضد المدنيين، وكل انتهاك للقانون الدولي أيا كان مرتكبه، فإن التزامنا يتلخص في بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للقسوة غير المسبوقة التي تُلحق بغزة، إننا ندعم الحركة العالمية ضد تدمير غزة والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني. ونطالب حكوماتنا بإنهاء دعمها العسكري والسياسي للأعمال الإسرائيلية. وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معابر غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".