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رئيس الوزراء العراقي: الصراع في غزة قد يمتد إقليمياً ويهدد إمدادات الطاقة

21 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:37

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

القاهرة – الرأي:

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الصراع في قطاع غزة قد يمتد إقليمياً.

وأوضح السوداني في كلمته بـ"قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن ما يحدث في غزة اليوم أمر لا يمكن قبوله.

ولفت السوداني إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولة إبادة وما يقوم به الاحتلال الصهيوني جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن الصراع في غزة قد يمتد إقليمياً على نحو قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ويرى السوداني أن "القضية الفلسطينية ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو تم الاستماع لشعب له حقوق مشروعة.

وأعرب السوداني عن رفض بلاده محاولات إفراغ قطاع غزة من سكانه وأي دعوات للنزوح، وليس للفلسطينيين موطنا إلا أرضهم، مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار، وفتح المعابر الإنسانية بغزة، ثم العمل على تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأوضح أنه "ليس من حق أحد أن يتنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة".

وأكد السوداني قائلًا "أنه لا سبيل لتحقيق الأمن إلا بزوال الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، متى نقر بأن الظلم لن يأتي بسلام وأن ما يقوم الكيان الصهيوني انتهاك لكل القوانين الإنسانية.

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