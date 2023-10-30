حماس: غزة مقبرة الغزاة وأي أفكار لا تنطلق من إنهاء الاحتلال لن تنجح

بيروت - وكالة الرأي:

أكدت حركة حماس أن غزة مقبرة الغزاة، وأن أي أفكار أو مشاريع لا تنطلق من إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة لن تنجح، ودعت الدول العربية لقطع العلاقات مع الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة حماس في بيروت لعرض تطورات وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة في يومه الرابع والعشرين.

ودعا غازي حمد عضو قيادة حركة حماس في غزة، الدول العربية بقطع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، وحثت على استمرار المسيرات والمظاهرات في العالم لمساندة الحقوق الفلسطينية.

وقال حمد، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، في بيروت: آن الأوان لاتخاذ قرار جريء في الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وعبر عن ثقته بأن الاحتلال سيندحر، مشددا على أن غزة مقبرة الغزاة.

وأشار إلى أن كتائب القسام استطاعت صد قوات الاحتلال في كل الأماكن التي حاولت الدخول منها، وبكل ثقة استطاعت ان تلحق بهم خسائر فادحة بالإفراد والعتاد

واستعرض بعض الحقائق من واقع المحرقة التي يشنها الاحتلال على غزة، منها أن 42 % من الشهداء في غزة جراء غارات الاحتلال هم من الأطفال.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق 881 عائلة في قطاع غزة، فيما تشير التقديرات إلى تضرر أكثر من 200 ألف وحدة سكنية في غزة جراء غارات الاحتلال.

وقال: الاحتلال يهدد المستشفيات حاليا في غزة في خرق صارخ للقانون الدولي والإنساني، محذرًا بأن الوضع في غزة كارثي بسبب النقص الشديد في الخدمات الأساسية.

وذكر أن 110 شاحنات فقط دخلت قطاع غزة منذ بدء العدوان، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط من أجل إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة بفتح معبر رفح.

وأكد أن الاحتلال استهدف حوالي 47 مسجدا وثلاث كنائس في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الغارات مستمرة في كل مكان وفي كل وقت بقطاع غزة وعداد القتل لم يتوقف.

وقال: إن 203 مدارس تضررت أو دمرت خاصة تلك التي تؤوي نازحين، فيما بدأ الاحتلال بضرب محيط المستشفيات في تهديد للكوادر الطبية والصحية.

وأكد وجود شلل في المرافق الحكومية وغير الحكومية خاصة العاملة في الإغاثة بسبب نفاد الوقود.

وأكد أن سعي الاحتلال لاجتياح غزة محاولة لتبييض صورة الاحتلال ورفع معنوياته، مشددا على أن قدرة كتائب القسام القتالية استطاعت أن ترد الاجتياح الفاشل.

من جهته، أكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن أي أفكار أو مشاريع لا تنطلق من إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة لن تنجح.

وقال حمدان خلال مداخلته في المؤتمر: نتنياهو خائف من الفشل وما سيحدث بعد الحرب ولذلك يعقد المشهد ويرتكب المزيد من الجرائم.

وأكد أن مجاهدي كتائب القسام نجحوا في تدمير 6 آليّات على الأقل في الساعات الماضية، بينما فشل الاحتلال في تحقيق أيّ إنجاز.



