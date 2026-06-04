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تسعة شهداء جراء قصف الاحتلال لشقق سكنية في غزة

04 حزيران / يونيو 2026 08:10

قصف ليلي على غزة
قصف ليلي على غزة

غزة- وكالة الرأي:

استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، جراء غارات للاحتلال استهدفت 4 شقق سكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وأكد مصادر طبية استشهاد مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف شقة سكنية لعائلة الغول في عمارة أبو غوري قرب موقف أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف شقة سكنية لعائلة لبد في شارع المخابرات، وهم: حسن رباح حسن لبد، وزوجته منار إبراهيم حسن لبد، وأبناؤهم محمد ورهف وتميم، فيما نجت الطفلة حلا حسن رباح لبد (9 سنوات) من القصف.

كما استهدفت غارة اخرى شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات،واستهدفت شقة سكنية لعائلة مهنا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

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