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روبيو: السيطرة على 70% من غزة ليست جزءًا من رؤية ترامب لإنهاء الحرب

04 حزيران / يونيو 2026 08:19

روبيو
روبيو

وكالات- وكالة الرأي:

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الخطة "الإسرائيلية" الرامية إلى فرض السيطرة على 70% من قطاع غزة ليست جزءًا من رؤية الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بالقطاع.

وقال روبيو، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي، ردًا على سؤال بشأن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتعلقة بـ "الاستيلاء" على 70% من قطاع غزة: "لدينا خطة، وهذه الخطة لا تتضمن مثل هذا السيناريو".

وأشار إلى أن تنفيذ الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بما يشمل جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، يرتبط بوجود ترتيبات أمنية مستقرة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن العمل على نشر قوة دولية للمساعدة في تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الحرب.

وفيما يتعلق بالضفة، اعتبر روبيو أن تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين قد يعرقلان فرص التوصل إلى تفاهمات مستقبلية.

وشدد على أن إدارة ترامب لا تؤيد أي تغييرات أحادية من شأنها تغيير الوضع القائم، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات "قد تعقّد الوصول إلى اتفاق بشأن قطاع غزة".

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