مجمع الشفاء يختتم دورة " الرعاية الطبية الأساسية" للطواقم الطبية والتمريضية

غزة- وكالة الرأي:

اختتمت في مجمع الشفاء الطبي فعاليات دورة " الرعاية الطبية الأساسية " التي نظمت بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقسم التعليم المستمر للتمريض بالمجمع، بمشاركة الطواقم الطبية والتمريضية.



وفي هذا السياق، أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية أن هذه الدورات النوعية تمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء المهني ورفع جاهزية الكوادر الصحية، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشددًا على أهمية مواصلة برامج التدريب المستمر بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



من جانبه، أوضح الأستاذ أحمد الجبالي مدير دائرة التمريض بالمجمع أن الدورة ركزت على تزويد المشاركين بأحدث المهارات والبروتوكولات المعتمدة في التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ السريرية لدى المشاركين. مشيرا إلى أن الجانب العملي وسيناريوهات المحاكاة أسهما في تعزيز سرعة الاستجابة والكفاءة.



وفي ختام الدورة، أشاد القائمون على البرنامج بالتفاعل المتميز للمشاركين وحرصهم على الاستفادة من المحتوى العلمي والعملي، مثمنين جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقسم التعليم المستمر

