بلدية دير البلح ومستشفى شهداء الأقصى يبحثان تطوير الخدمات

غزة- وكالة الرأي:

أكد رئيس بلدية دير البلح خليل ابو سمرة حرص المجلس البلدي المنتخب على تعزيز التعاون والعلاقة مع كافة المكونات المجتمعية والخدماتية خاصة مستشفى شهداء الأقصى ، والمساعدة في تمكين الطواقم الطبية لتقديم الخدمة الصحية لأبناء شعبنا في المحافظة الوسطى رغم التحديات الصعبة .



جاء ذلك خلال استقباله لوفد من مستشفى شهداء الأقصى ضم مدير المستشفى د.رائد حسين وأعضاء مجلس ادارة المستشفى.



فيما أوضح د.رائد حسين أن ما تمر به محافظات قطاع غزة ، والمحافظة الوسطى على وجه الخصوص يتطلب المزيد من تضافر الجهود لتحسين مستويات الخدمة خاصة الصحية منها ، والتي تواجه جملة من التحديات الخطيرة التي باتت تُهدد مقومات العمل ، مشيراً الى الأزمة الراهنة والمتجددة التي تعصف بالمستشفى جراء توقف وتهالك أربع مولدات كهربائية عملت على تغذية المستشفى بالكهرباء على مدار أكثر من عامين ونصف العام .



وفي ختام الزيارة عبر مجلس ادارة مستشفى شهداء الاقصى عن تمنياتهم للمجلس البلدي بأن تحمل أجندة العمل القادمة ما يعزز صمود أبناء شعبنا في مدينة دير البلح.

