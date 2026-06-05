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الاحتلال ينقل الطبيب المعتقل حسام أبو صفية للعزل

05 حزيران / يونيو 2026 06:27

الداخل المحتل- الرأي:

أعلنت عائلة الطبيب الفلسطيني المعتقل، حسام أبو صفية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلته إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة.

وعدت العائلة أن هذه الخطوة تمثل "تصعيدا خطيرا" وإجراء عقابياً جديداً بحقه، في ظل استمرار حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.

وقال مكتب إعلام الأسرى، الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت أبو صفية إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة بتاريخ 3 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك عقب تقديم طاقم الدفاع عنه استئنافاً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد استمرار اعتقاله.

ونقل المكتب عن عائلة أبو صفية قولها، إن نقله من سجن النقب إلى العزل الانفرادي يشكل "إجراء عقابيا وتصعيدا جديدا" بحقه، محذرة من أن هذه الخطوة تهدد صحته وسلامته في ظل ظروف اعتقال وصفتها بالقاسية وغير الإنسانية.

وحملت العائلة سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته وأي تدهور قد يطرأ على وضعه الصحي، مؤكدة أن استمرار عزله وحرمانه من العلاج يزيدان المخاطر المحدقة به.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والطبية الدولية إلى التدخل العاجل لضمان سلامته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وكان أبو صفية قد اعتُقل في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عقب اقتحام قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى خلال الحرب على القطاع.

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