استشهاد رضيع وإصابة والديه برصاص الاحتلال في الخليل

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

أصيب، ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بينهم رضيع استُشهد متأثراً بإصابته الخطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل (7 أشهر)، وإصابة والديه بجروح متوسطة، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر تجاه مركبتهم في المنطقة المذكورة.

وبحسب الوزارة، فإن طواقم الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالة الرضيع بالحرجة والخطيرة قبل الإعلان عن استشهاده لاحقاً.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية في حي تل رميدة بأن جنود الاحتلال المتمركزين في المنطقة فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب مركبة فلسطينية تستقلها عائلة أثناء مرورها في الحي.

وتسبب إطلاق النار الكثيف في اختراق الرصاص لهيكل المركبة، مما أدى إلى إصابة الرضيع وبقية أفراد العائلة بشكل مباشر.