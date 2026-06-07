التربية والتعليم تنشر جدول امتحانات توجيهي 2026

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي ، الأحد 7 يونيو 2026 ، رسمياً عن إطلاق جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة ( التوجيهي ) لعام 2026 داخل محافظات غزة المحاصرة.

وتأتي هذه الدورة (البرنامج الأول) في ظل ترتيبات استثنائية تعتمد بشكل أساسي على الدمج بين التعليم الرقمي والخطط الميدانية البديلة لضمان عدم ضياع العام الدراسي على الطلبة.

وفقاً للجدول الوزاري المعتمد، ستنطلق شرارة الامتحانات يوم السبت 20 يونيو 2026، على أن تختتم الجلسات لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية يوم الاثنين 29 يونيو 2026.

الموعد والتوزيع: تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قطاع غزة

حرصت الوزارة على توحيد بعض المواد الأساسية عبر الفروع لتسهيل العمليات اللوجستية، وجاء توزيع المواد على مدار الأيام الـ 9 للامتحانات كالتالي:

1. انطلاقة الامتحانات والمواد المشتركة

السبت (20 يونيو): يفتتح طلبة الفروع (الأدبي، العلمي، الريادة، الزراعي، الصناعي، والاقتصاد المنزلي) امتحاناتهم بمادة التربية الدينية، بينما يتقدم طلبة الفرع الشرعي لمادة الفقه الإسلامي.

الاثنين (22 يونيو): يخوض جميع الطلبة بلا استثناء امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء (24 يونيو): الجلسة الموحدة لتقديم امتحان اللغة الإنجليزية لكافة الفروع.

السبت (27 يونيو): يتقدم طلبة كافة المسارات للامتحان الموحد في اللغة العربية.

2. تميز الفروع العلمية والأدبية والمهنية

الأحد (21 يونيو): مادة الكيمياء (للعلمي، الزراعي، والاقتصاد المنزلي)، الثقافة العلمية (للأدبي)، الحديث الشريف (للشرعي)، المحاسبة (للريادة)، وعلم الصناعة (للصناعي).

الثلاثاء (23 يونيو): امتحان الجغرافيا (للأدبي)، العلوم الحياتية (للعلمي والزراعي)، القرآن وعلومه (للشرعي)، المشاريع الصغيرة (للريادة)، والتدريب العملي للفروع المهنية.

الخميس (25 يونيو): مادة الفيزياء (للعلمي والصناعي)، التاريخ (للأدبي والشرعي)، الإدارة والاقتصاد (للريادة)، التدريب العملي (للزارعي)، والرسم المهني (للاقتصاد المنزلي).

الأحد (28 يونيو): امتحان الرياضيات العام لجميع الفروع، ويمثل (الورقة الأولى) لطلبة الفرع العلمي.

الاثنين (29 يونيو - الختام): يختتم الفرع العلمي بالورقة الثانية للرياضيات. كما يختتم الفرع الزراعي بمادة علم الزراعة، وفرع الاقتصاد المنزلي بمادة العلوم المهنية الخاصة، في حين تنهي بقية الفروع امتحاناتها في اليوم السابق.

نظام الجلستين والتحول الرقمي عبر Wise School: ما الجديد؟

لم يقتصر الإعلان الوزاري على التواريخ فحسب، بل حمل أربعة محددات تنظيمية هامة تشكّل جوهر خطة الطوارئ التعليمية لهذا العام:

فصل التوقيت بين الفروع الأكاديمية

الجلسة الأولى (09:00 صباحاً): تنطلق لكافة الفروع الدراسية باستثناء الأدبي والشرعي.

الجلسة الثانية (11:00 صباحاً): تبدأ رسمياً لطلبة الفرعين (الأدبي والشرعي) فقط.

الامتحانات الإلكترونية أولاً: أقرت الوزارة عقد الامتحانات عبر منصة Wise school الرقمية في كافة المناطق والمراكز التي يتوفر فيها شبكة إنترنت مستقرة.

خيار الورقي الوجاهي قائم: أكدت خطة الطوارئ أنه في حال الجاهزية اللوجستية الكاملة لعقد الامتحانات بشكل وجاهي (ورقي) داخل قاعات مخصصة، سيتم تبليغ الطلبة بآلية التحول قبل وقت كافٍ ومناسب.