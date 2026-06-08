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غارات جوية إسرائيلية على عدة مواقع في إيران

08 حزيران / يونيو 2026 07:48

غارات جوية إسرائيلية على عدة مواقع في إيران
غارات جوية إسرائيلية على عدة مواقع في إيران

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الاثنين، أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مواقع في طهران وأصفهان وتبريز.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن "العدو الصهيوني شن هجوما على أهداف داخل أراضينا باستخدام صواريخ باليستية".

وذكرت مصادر عبرية أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أكثر من 10 مواقع بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية"، وأن "إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني جديد".

وفي أعقاب الضربات، أغلقت إيران المجال الجوي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران.

وكانت طهران حذرت من توجيهها ردا ساحقا ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وذلك عقب رشقات صاروخية وجهتها القوات الإيرانية، مساء الأحد، نحو أهداف عسكرية شمال "إسرائيل"، ردا على غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه "إسرائيل" كان "رسالة تحذيرية لوقف أعمالها العدائية" في لبنان، محذرا من أن أي "عمل عدائي جديد سيُواجَه بردّ أكثر قوة وأكبر تكلفة".

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