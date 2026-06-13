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حول تفسير نتائج تحاليل غازات الدم

دائرة المختبر بمشفى الرنتيسي تنفذ محاضرة علمية

13 حزيران / يونيو 2026 12:21

دائرة المختبر تنفذ محاضرة علمية حول تفسير نتائج تحاليل غازات الدم
دائرة المختبر تنفذ محاضرة علمية حول تفسير نتائج تحاليل غازات الدم

غزة- وكالة الرأي:

نظمت دائرة المختبر في مستشفى الرنتيسي للأطفال بالتعاون مع مؤسسة اوسم كندا ، محاضرة علمية بعنوان "Interpretation of ABG – تفسير نتائج تحاليل غازات الدم"، قدمها أخصائي المختبرات أشرف مسلم، وذلك ضمن الأنشطة العلمية الهادفة إلى تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المعرفة السريرية لدى الكوادر الصحية.

وتناول المحاضر أهمية فحص غازات الدم (ABG) في الرعاية السريرية، موضحًا كيفية قراءة القيم الواردة في التحليل وتفسيرها بشكل مترابط ومبسط، بما يساعد الطواقم الطبية على فهم الحالة الصحية للمريض واتخاذ الإجراءات السريرية المناسبة، خاصة داخل أقسام المستشفى ووحدة العناية المركزة.

كما استعرض عددًا من الحالات السريرية ونتائج التحاليل المختلفة، مبينًا آليات تفسيرها وربط المؤشرات المخبرية ببعضها للوصول إلى تقييم دقيق للحالة المرضية، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

من جانبه، أكد مدير دائرة المختبر الأستاذ كايد أحمد أن هذه المحاضرة تأتي في إطار خطة الدائرة المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين، مشيرًا إلى أن فهم وتفسير نتائج غازات الدم يُعد من المهارات الأساسية التي تسهم في دعم القرار الطبي السليم وتسريع التدخل العلاجي المناسب، خاصة في الحالات الحرجة، مثمنًا جهود المحاضر وجميع المشاركين في إنجاح هذه الفعالية العلمية.
 

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