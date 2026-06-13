قسم العلاج الطبيعي بمشفى الرنتيسي ينظم محاضرة علمية

غزة- وكالة الرأي:

نظم قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الرنتيسي للأطفال، بالشراكة مع مؤسسة UOSSM Canada ، محاضرة علمية متخصصة حول صعوبات البلع لدى الأطفال (Dysphagia)، قدمها د. محمد أبو بكر، وذلك ضمن الأنشطة العلمية والتطويرية الهادفة إلى تعزيز المعرفة المهنية لدى الكوادر الصحية.

وتناولت المحاضرة التعريف بصعوبات البلع، وهي حالة تؤثر على قدرة الطفل على نقل الطعام أو السوائل من الفم إلى المعدة بشكل آمن، وتعد من المشكلات الشائعة لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغي وشق سقف الحلق والإصابات العصبية والسكتات الدماغية وغيرها من الحالات الطبية.

وأكد المحاضر أهمية الكشف المبكر عن صعوبات البلع والتدخل التأهيلي المناسب للحد من مضاعفاتها، والتي تشمل الاختناق، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة، وسوء التغذية والجفاف، إضافة إلى خطر دخول الطعام أو السوائل إلى مجرى التنفس.

كما استعرضت المحاضرة أبرز أعراض صعوبات البلع، مثل السعال أثناء تناول الطعام أو الشراب، وصعوبة مرور الطعام، وتكرار التهابات الجهاز التنفسي، مشددة على ضرورة التقييم المبكر ووضع خطة علاجية متكاملة لكل حالة.

وسلطت المحاضرة الضوء على الدور المحوري للعلاج الطبيعي في التعامل مع هذه الحالات من خلال تحسين وضعية الجسم والرأس أثناء تناول الطعام، وتحفيز عضلات البلع، وتعزيز التحكم الحركي والتنفس، وتحسين كفاءة السعال لحماية مجرى الهواء وتقليل مخاطر الاستنشاق الرئوي، بما يسهم في رفع مستوى الاستقلالية الوظيفية وتحسين جودة حياة المرضى.

كما جرى التأكيد على أهمية العمل ضمن فريق متعدد التخصصات يضم الأطباء وأخصائيي النطق واللغة والعلاج الطبيعي والتمريض، لضمان تقديم رعاية تأهيلية متكاملة تلبي احتياجات المرضى.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص مستشفى الرنتيسي للأطفال على تطوير القدرات العلمية والمهنية للعاملين، وتعزيز جودة الخدمات التأهيلية والعلاجية المقدمة للأطفال.

