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استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

14 حزيران / يونيو 2026 07:59

مستشفى ناصر
مستشفى ناصر

غزة- وكالة الرأي:

أغلنت مصادر طبية استشهاد الطفل أمير عماد البشيتي (13 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن السمين جنوبي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار في بلدة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في بحر مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس السبت، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 983 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,122 إصابة، إضافة إلى 783 حالة انتشال.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,993 شهيدًا و173,230 إصابة.

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