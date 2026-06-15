باكستان تعلن التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال شريف إن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وأوضح أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.

وأشار شريف إلى أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع".

ومنذ بدء الهدنة بينهما في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تخوض طهران وواشنطن مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها.

والليلة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل وأنه أصدر أوامر برفع الحصار البحري الأمريكي عليها فورا.