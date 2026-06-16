وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يبحثون سبل تعزيز خدمات التأهيل الجسدي وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يختتم يوماً علمياً حول مأمونية الدم وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يُنظم يوماً علمياً بمناسبة يوم للتبرع بالدم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق برنامجاً نوعياً لإعداد مدربين في "العناية بالجروح" وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تُنهي خلافين ماليين بقيمة 25 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تسلم الوسطاء ردها الرسمي على خارطة "ميلادينوف" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة توقف مطلق نار خارج عن القانون في حي الرمال وكالة الرأي الفلسطينية شهيدان ومصابون بقصف للاحتلال شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تشارك في حفل تكريم المتفوقين بنقطة الآمال التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو لترامب: لن ننسحب من لبنان ولسنا ملزمين بالاتفاق
أخبار » الأخبار الحكومية

أطباء مجمع الشفاء ينجحون فى استئصال ورم من كلية مريض

16 حزيران / يونيو 2026 10:10

1781593681294
1781593681294

غزة- وكالة الرأي:

تمكن الطاقم الطبي في قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء الكبي من إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم كبير من الكلى اليمني كان ممتداً إلى الكبد والوريد الأجوف السفلي، في واحدة من العمليات  التي تتطلب خبرات جراحية متقدمة وتنسيقاً عالياً بين الفرق الطبية.


وقد تكللت العملية بالنجاح الكامل، مع استقرار الحالة الصحية للمريض، وذلك تحت إشراف رئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور أحمد عماد الروبي، وبمشاركة متميزة من الطواقم الطبية والتمريضية وطواقم التخدير في المجمع.


وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية أن هذا الإنجاز يعكس التزام المجمع المتواصل بتقديم خدمات طبية متقدمة ورعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، مشيداً بكفاءة الكوادر الطبية وقدرتها على التعامل مع أكثر الحالات الجراحية تعقيداً والأورام المتقدمة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟