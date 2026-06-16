أطباء مجمع الشفاء ينجحون فى استئصال ورم من كلية مريض

غزة- وكالة الرأي:

تمكن الطاقم الطبي في قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء الكبي من إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم كبير من الكلى اليمني كان ممتداً إلى الكبد والوريد الأجوف السفلي، في واحدة من العمليات التي تتطلب خبرات جراحية متقدمة وتنسيقاً عالياً بين الفرق الطبية.



وقد تكللت العملية بالنجاح الكامل، مع استقرار الحالة الصحية للمريض، وذلك تحت إشراف رئيس قسم جراحة المسالك البولية الدكتور أحمد عماد الروبي، وبمشاركة متميزة من الطواقم الطبية والتمريضية وطواقم التخدير في المجمع.



وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية أن هذا الإنجاز يعكس التزام المجمع المتواصل بتقديم خدمات طبية متقدمة ورعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، مشيداً بكفاءة الكوادر الطبية وقدرتها على التعامل مع أكثر الحالات الجراحية تعقيداً والأورام المتقدمة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.