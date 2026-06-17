وكالة الرأي الفلسطينية سموتريتش يعلن إلغاء اتفاقيات الخليل وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يطلق أولى دورات سلسلته في التصوير المقطعي وكالة الرأي الفلسطينية ترامب: الاتفاق الجديد يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يعقد الدورة التدريبية التخصصية الثالثة "Basic Life Support" وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مجمع الشفاء ينجحون فى استئصال ورم من كلية مريض وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يبحثون سبل تعزيز خدمات التأهيل الجسدي وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يختتم يوماً علمياً حول مأمونية الدم وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يُنظم يوماً علمياً بمناسبة يوم للتبرع بالدم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطلق برنامجاً نوعياً لإعداد مدربين في "العناية بالجروح" وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تُنهي خلافين ماليين بقيمة 25 ألف شيكل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

17 حزيران / يونيو 2026 09:03

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عدداً من البلدات والمخيمات في الضفة الغربية، ونفذت حملات مداهمة وتفتيش للمنازل، تخللها اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المدينة، وداهمت عدداً من المنازل.

كما اقتحمت مناطق في محافظة جنين، حيث داهمت منزلاً خلال اقتحام قرية بيت قاد جنوب شرق جنين، وداهمت منزلاً آخر خلال اقتحام قرية زبوبا غرب جنين، واعتقلت شاباً عقب مداهمة بناية سكنية في حي الزهرة بمدينة جنين.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وانتشرت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال في المخيم، كما أغلقت حاجز المربعة جنوب غرب نابلس، واعتدت على الفلسطينيين.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هاجم مستوطنون منزلاً في منطقة "بئر قوزا"، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والمستوطنين، تزامناً مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والاعتداء بالضرب على عدد من الشبان.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وداهمت عدداً من المنازل، كما أغلقت بوابة مدخل مدينة روابي شمال رام الله.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، وسط حملة مداهمات للمنازل، وداهمت منزلاً داخل المخيم.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، فيما انتشر مستوطنون وأغلقوا الطريق في محيط دوار قدوميم شرق المدينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟