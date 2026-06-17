الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عدداً من البلدات والمخيمات في الضفة الغربية، ونفذت حملات مداهمة وتفتيش للمنازل، تخللها اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المدينة، وداهمت عدداً من المنازل.

كما اقتحمت مناطق في محافظة جنين، حيث داهمت منزلاً خلال اقتحام قرية بيت قاد جنوب شرق جنين، وداهمت منزلاً آخر خلال اقتحام قرية زبوبا غرب جنين، واعتقلت شاباً عقب مداهمة بناية سكنية في حي الزهرة بمدينة جنين.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وانتشرت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال في المخيم، كما أغلقت حاجز المربعة جنوب غرب نابلس، واعتدت على الفلسطينيين.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، هاجم مستوطنون منزلاً في منطقة "بئر قوزا"، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والمستوطنين، تزامناً مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والاعتداء بالضرب على عدد من الشبان.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وداهمت عدداً من المنازل، كما أغلقت بوابة مدخل مدينة روابي شمال رام الله.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، وسط حملة مداهمات للمنازل، وداهمت منزلاً داخل المخيم.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، فيما انتشر مستوطنون وأغلقوا الطريق في محيط دوار قدوميم شرق المدينة.