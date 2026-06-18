مستشفى الرنتيسي يواصل إطلاق محاضرات تعريفية بالسياسات المعتمدة

غزة- وكالة الرأي:

نظّم قسم السلامة ومكافحة العدوى، بالتعاون مع قسم التدريب والتطوير في مستشفى الرنتيسي للأطفال، أولى المحاضرات التعريفية الخاصة بسياسات سلامة المرضى المعتمدة والمُقرة من قبل إدارة المستشفى، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.



وتأتي هذه المحاضرات بالتزامن مع بدء تطبيق سياسات سلامة المرضى داخل أقسام المستشفى المختلفة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى العاملين وتعزيز التزامهم بالممارسات والإجراءات التي تسهم في توفير بيئة علاجية أكثر أمانًا للمرضى.



وأدارت اللقاء الحكيمة سهام المقيد، رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى، حيث استعرضت أبرز السياسات المعتمدة وأهمية تطبيقها، مؤكدةً أن نشر ثقافة سلامة المرضى بين الكوادر الصحية يُعد ركيزة أساسية في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.



وتندرج هذه الفعالية ضمن جهود إدارة المستشفى المستمرة لتطوير قدرات العاملين وتعزيز مفاهيم الجودة والسلامة بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المرضى وذويهم.

