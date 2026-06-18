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اختتام دورة حول الرعاية الذاتية للعاملين بمشفى الرنتيسي

18 حزيران / يونيو 2026 07:34

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غزة- وكالة الرأي:

اختتم قسم التدريب والتطوير بالتعاون مع قسم الصحة النفسية دورة "الرعاية الذاتية"، بحضور عضو مجلس إدارة المستشفى الأستاذ كايد أحمد، ود. عبد الله الجمل مدير عام الصحة النفسية، وذلك في إطار تعزيز الوعي بالصحة النفسية ودعم قدرات العاملين على مواجهة الضغوط المهنية والاجتماعية.

وفي كلمته نيابة عن مدير المستشفى، أشاد الأستاذ كايد أحمد بجهود قسم التدريب والتطوير والقائمين على تنفيذ الدورة، مؤكداً أهمية برامج الرعاية الذاتية في تعزيز كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن حرص الموظفين على المشاركة في الدورات التدريبية ينعكس إيجاباً على الأداء المهني وبيئة العمل.

من جانبه، أكد د. عبد الله الجمل أن الرعاية الذاتية أصبحت ضرورة ملحة في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها الأفراد بشكل عام والعاملون في القطاع الصحي بشكل خاص، موضحاً أن الاهتمام بالصحة النفسية يجب أن يكون ممارسة مستمرة وجزءاً من نمط الحياة اليومي.

وأضاف أن الكوادر الطبية والصحية تتحمل أعباءً كبيرة نتيجة طبيعة عملها والظروف الاستثنائية المحيطة، الأمر الذي يستدعي تعزيز برامج الدعم النفسي والرعاية الذاتية للحفاظ على الصحة النفسية ورفع القدرة على العطاء والاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة.

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