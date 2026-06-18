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الصحة تستعرض استراتيجية ادارة برامج نظم المعلومات

18 حزيران / يونيو 2026 07:38

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غزة- وكالة الرأي:

استعرضت وزارة الصحة الاستراتيجية والخطة المتعلقة بادارة برامج انظمة المعلومات الصحية أثناء مرحلة التعافي المبكر ، وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور مؤسسات الامم المتحدة والمؤسسات الدولية الشريكة ، وتهدف الخطة الى اعادة بناء ما تم تدميره من البنى التحتية للمعلومات وصولا الى منظومة معلومات صحية قادرة على دعم صنع القرار ورسم السياسات الصحية بالاعتماد على جودة بيانات دقيقة وكاملة. 


وشارك في اللقاء مؤسسات الامم المتحدة ومؤسسات دولية حيث أثنوا على وضوح الاولويات و وملاءمة  الاهداف و الانشطة. وتم الاتفاق على استكمال النقاشات من أجل تحديد الادوار وتأكيد فرص الدعم وضمن الموارد المتاحة.

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