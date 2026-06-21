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تونس تودع المونديال بعد هزيمة قاسية من اليابان

21 حزيران / يونيو 2026 10:36

تونس تودع المونديال بعد هزيمة قاسية من اليابان
تونس تودع المونديال بعد هزيمة قاسية من اليابان

وكالات- وكالة الرأي:

ودع المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم رسميًا، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام اليابان برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما صباح الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، والذي حمل رقم 1000 في تاريخ مباريات المونديال.

ودخلت تونس المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، بعد السقوط المدوي أمام السويد بهدف لخمسة في الجولة الافتتاحية، لكن المنتخب الياباني وجه ضربة مبكرة لـ "نسور قرطاج" بهدف في الدقيقة الرابعة سجله دايتشي كامادا.

واعترض لاعبو تونس على احتساب الهدف بدعوى وجود دفع من كامادا قبل التسديد، إلا أن الحكم أقر بصحته.

وواصل المنتخب الياباني أفضليته خلال الشوط الأول، لينجح أياسي أويدا في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 31 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أيمن دحمان.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير معاناة المنتخب التونسي، حيث أضاف جونيا إيتو الهدف الثالث بالدقيقة 69 بعد تمريرة مميزة من أويدا.

وعاد اويدا ليختتم الرباعية في الدقيقة 83 برأسية متقنة، موقعًا على ثنائية شخصية في المباراة.

وبهذا الفوز يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف هولندا المتصدرة بفارق الأهداف، في المقابل فقدت تونس أملها ببلوغ الدور المقبل بعدما تجمد رصيدها عند صفر من النقاط.

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