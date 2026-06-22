تعليم غرب غزة يكرم المعلمين المتميزين في تقديم الدروس التوضيحية

غزة- وكالة الرأي:

كرم مدير التربية والتعليم غرب غزة د.جواد الشيخ خليل، يرافقه أ.خيري عطا الله مدير الدائرة الفنية، وأ.إياد حماد رئيس قسم الإشراف التربوي، المعلمين الذين قدموا دروساً توضيحية متميزة في عدد من المباحث الدراسية خلال الفصل الدراسي المنصرم، وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم النوعية في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها.



وأكد د.جواد الشيخ خليل خلال التكريم أهمية الدروس التوضيحية في تعزيز تبادل الخبرات التربوية ورفع كفاءة الأداء المهني للمعلمين، مشيداً بما قدمه المعلمون من نماذج تعليمية متميزة تعكس روح الإبداع والتميز في الميدان التربوي.



وشهد اللقاء حضور عدد من المشرفات التربويات من مديرية التربية والتعليم غرب غزة، اللواتي أكدن أهمية هذه اللقاءات التربوية في دعم العملية التعليمية وتطوير الأداء التدريسي داخل المدارس.

وأعربت مديرية التربية والتعليم عن شكرها وتقديرها لمديرة مدرسة البراق الدكتورة صفاء جرادة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنة تعاونها ودورها في إنجاح هذه الفعالية التربوية.



ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مديرية التربية والتعليم غرب غزة على دعم المبادرات التربوية الهادفة، وتحفيز الكوادر التعليمية نحو مزيد من العطاء والتميز.

