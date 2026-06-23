ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب

وكالات- وكالة الرأي:

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات يوم الثلاثاء، مدعومة بترقب الأسواق لأي تطورات قد تؤثر في إمدادات الخام عبر مضيق هرمز.

واستقرت أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين نتائج المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها على الأسواق العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، لتصل إلى 78.15 دولارا للبرميل.

فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا مسجلًا 74.19 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

ويترقب المستثمرون مؤشرات على استئناف تدفقات النفط بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار المخاوف بشأن استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وفي المقابل، استقرت أسعار الذهب عند 4191.09 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية.

بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.2% إلى 4208.40 دولارًا للأوقية.

وجاء استقرار المعدن النفيس مع تقييم الأسواق لنتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ترقب قرارات السياسة النقدية الأميركية، بعد تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتراجعت أسعار الفضة والبلاتين بنسبة 0.4% لكل منهما، فيما سجل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%.

وتواصل الأسواق العالمية متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وحركة التجارة الدولية.

