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الذهب يواصل التراجع مع تزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية

25 حزيران / يونيو 2026 08:24

ذهب
ذهب

وكالات- وكالة الرأي:

واصلت أسعار الذهب تراجعها، الخميس، لتبقى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، مع استمرار قوة الدولار وتصاعد توقعات الأسواق بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3985.89 دولارًا للأوقية، بعدما سجل في جلسة الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 4001.60 دولار للأوقية.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس بعد هبوطه دون مستوى 4000 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، متأثرًا بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، يتوقع المستثمرون تنفيذ ثلاثة زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع ترجيح بنسبة تقارب 67% لرفعها في اجتماع سبتمبر/أيلول.

وفي الوقت نفسه، واصل الدولار مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى له في 13 شهرًا، ما زاد من تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى وأضعف الطلب عليه.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 57.33 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1575.85 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1170.25 دولارًا للأوقية.

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