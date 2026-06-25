مجمع الشفاء يستقبل المدير الإقليمي للصليب الأحمر

غزة- وكالة الرأي:

استقبل الدكتور محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، السيد نيكولاس فون أركس، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على الواقع الصحي والإنساني داخل مجمع الشفاء الطبي والتحديات التي تواجه استمرار تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة.

وخلال الجولة، استعرض الدكتور أبو سلمية حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمجمع، وما تعرض له من تدمير واستهداف أدى إلى خروجه عن الخدمة لفترات طويلة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين والمرضى.

وأشار إلى النقص الحاد في الأجهزة الطبية التخصصية، وعلى رأسها أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، إضافة إلى النقص المستمر في السولار والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، محذرًا من خطورة ذلك على الأقسام الحيوية التي تعتمد بشكل كامل على التيار الكهربائي لضمان استمرارية الخدمات المنقذة للحياة.

وتطرق د.أبو سلمية إلى معاناة المرضى، لا سيما مرضى الأورام والأمراض المزمنة، الذين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على العلاج والرعاية الطبية اللازمة، في ظل محدودية الإمكانات والاحتياجات المتزايدة.

وأكد على أن مجمع الشفاء الطبي كان قبل الحرب يشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية في قطاع غزة، ويقدم خدمات طبية تخصصية ومتقدمة لمئات الآلاف من المواطنين، مستعرضًا مجموعة من المؤشرات والإحصائيات التي توضح حجم التراجع الذي أصاب الخدمات الصحية مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان

وطالب بضرورة تعزيز الدعم المقدم للقطاع الصحي الفلسطيني، وزيادة تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء الدوليين على مختلف المستويات، بما يشمل توفير الأجهزة الطبية التخصصية، ودعم البنية التحتية الصحية، وتأمين الاحتياجات التشغيلية العاجلة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية وإنقاذ حياة المرضى.

من جانبه، استمع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى شرح مفصل حول أبرز الاحتياجات والتحديات القائمة، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والعمل لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى في قطاع غزة