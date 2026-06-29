قتيل في جريمة إطلاق نار في الناصرة بالداخل المحتل

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

قتل شاب في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها وصلت إلى المكان وعثرت على المصاب دون علامات حياة، قبل أن تعلن وفاته في موقع الجريمة، حيث تعرض إلى إطلاق نار خلال مكوثه في مركبته.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في بلدة يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل شخص.

وأوضحت، في بيان، أن قواتها وصلت إلى موقع الجريمة وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم، إلى جانب مباشرة التحقيق في ملابسات الحادث.