الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

غزة- وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو صافيا بوجه عام لطيفًا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.