النفط يرتفع بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترمب

وكالات- وكالة الرأي:

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أنباء أفادت بأن إيران لن تجتمع مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قطر، مما يزيد الضغط على ​وقف إطلاق النار المؤقت الذي اتفق عليه الطرفان لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة ‌أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا أو 0.69% إلى 73.45 دولار للبرميل عند الساعة 1208 بتوقيت جرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 63 سنتًا، أو 0.91%، إلى 70.13 دولار للبرميل.

وهوى سعر خام برنت نحو 45 دولارًا للبرميل بين الربعين الأول ​والثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

فيما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 31 دولارًا، في أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ 2020، عندما ​أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.

وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب ​التقدم المحرز نحو إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع المكاسب الحادة التي أثارتها الأعمال ‌القتالية في ⁠وقت سابق.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" الثلاثاء، أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع إيران بعد خمسة ارتفاعات شهرية متتالية، إذ هدأت معاودة فتح مضيق هرمز المخاوف إزاء انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات.

