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مقتل شاب وإصابة اثنين بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

02 تموز / يوليو 2026 07:58

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

قُتل شاب وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، إثر جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة حيفا، بعد منتصف ليل الأربعاء.

وأفاد طاقم طبي وصل إلى موقع الجريمة، بأنه تلقى بلاغًا عن إصابة ثلاثة أشخاص في شارع "هاهغانا" بمدينة حيفا.

وأضاف أن الطواقم قدمت العلاج الطبي لثلاثة أشخاص في المكان، تبلغ أعمارهم نحو 25 عامًا، قبل أن يعلن لاحقًا وفاة أحد المصابين متأثرًا بجروحه.

وأوضح الطاقم أن شابين آخرين، فاقدين للوعي ومصابين بأعيرة نارية، نُقلا إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج، وهما بحالة خطيرة.

من جانبها، قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في جريمة إطلاق النار، عقب تلقي بلاغ عن إصابة ثلاثة أشخاص، وإن ضباطًا من منطقة الكرمل بدأوا بجمع الأدلة والبحث عن المشتبه بهم.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الجريمة جنائية، وأن ملابساتها ما زالت قيد الفحص.

وتأتي هذه الجريمة ضمن موجة من جرائم العنف التي شهدها المجتمع العربي منذ مطلع الأسبوع الجاري، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص في سلسلة من جرائم إطلاق النار وتفجير المركبات.

ففي مدينة قلنسوة، قُتل شخصان في جريمة إطلاق نار، بينما قُتل شاب وأُصيب طفله بجروح إثر تفجير مركبة في مدينة يافا.

وفي جريمة أخرى، قُتل شاب من يافا بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة حولون، فيما أسفر إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

كما قُتل شابان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح الأربعاء، في مدينة شفاعمرو وبلدة بسمة طبعون في الجليل.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 140 قتيلًا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد الجرائم المنظمة، وسط انتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية وعدم اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الظاهرة.

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