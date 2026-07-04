الأرجنتين تتجاوز الرأس الأخضر بصعوبة وتضرب موعدًا مع مصر

وكالات- وكالة الرأي:

تغلّب منتخب الأرجنتين على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد، في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب "ميامي" السبت ضمن منافسات دور الـ 32، ليعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم

وتناوب على تسجيل أهداف منتخب "الألبيسيليستي" ليونيل ميسي في الدقيقة 29، وليساندرو مارتينيز بالدقيقة 92، وكريستيان روميرو عند الدقيقة 111، في المقابل بصم كلّ من ديروي دوارتي في الدقيقة 59، وسيدني لوبيز كابرال بالدقيقة 103 على هدفي منتخب "القروش الزرقاء".

ومن المنتظر أن يقابل منتخب الأرجنتين في ثمن النهائي نظيره منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "أتلانتا".