وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يستقبل رئيس بلدية دير البلح لبحث تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية في اليوم الـ 1000 للحرب... الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائياتها وكالة الرأي الفلسطينية المنتخب الأميركي يتجاوز البوسنة والهرسك ويتأهل لثمن النهائي وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب وإصابة اثنين بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بحيفا وكالة الرأي الفلسطينية بلجيكا تُطيح بالسنغال من المونديال وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يواصل تنفيذ برامجه التدريبية لتعزيز جودة الرعاية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشُن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية النفط يرتفع بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترمب وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صيفية مستقرة خلال هذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مداخل قرى جنوب بيت لحم
أخبار » الرياضة و الملاعب

الأرجنتين تتجاوز الرأس الأخضر بصعوبة وتضرب موعدًا مع مصر

04 تموز / يوليو 2026 07:50

الأرجنتين
الأرجنتين

وكالات- وكالة الرأي:

تغلّب منتخب الأرجنتين على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد، في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب "ميامي" السبت ضمن منافسات دور الـ 32، ليعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم

وتناوب على تسجيل أهداف منتخب "الألبيسيليستي" ليونيل ميسي في الدقيقة 29، وليساندرو مارتينيز بالدقيقة 92، وكريستيان روميرو عند الدقيقة 111، في المقابل بصم كلّ من ديروي دوارتي في الدقيقة 59، وسيدني لوبيز كابرال بالدقيقة 103 على هدفي منتخب "القروش الزرقاء".

ومن المنتظر أن يقابل منتخب الأرجنتين في ثمن النهائي نظيره منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "أتلانتا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟