وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تشارك في حفل تكريم أوائل طلبة مدرسة السليمانية وكالة الرأي الفلسطينية مشفى العيون يُنظم محاضرات توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب والدعم النفسي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غزة تصدر تقرير "الحالة التعليمية 2023-2026": لتوثيق واقع التعليم في غزة وكالة الرأي الفلسطينية جمعية طبية حقوقية: صحة الطبيب حسام أبو صفية في خطر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وفاة الأسير المحرر ماهر يونس أحد أقدم الأسرى المحررين وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة تسود أجواء فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي توضح أسباب إيقاف مولد شركة أبو زايد وكالة الرأي الفلسطينية ركلات الترجيح تقود مصر لتأهل تاريخي على حساب أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية الأرجنتين تتجاوز الرأس الأخضر بصعوبة وتضرب موعدًا مع مصر
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث خان يونس تُتلف 756 كيلو جبنة صفراء منتهية الصلاحية

06 تموز / يوليو 2026 07:40

منتهية الصلاحية
منتهية الصلاحية

غزة- وكالة الرأي:

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة ، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، 756 كيلوغرامًا من الجبنة الصفراء منتهية الصلاحية، وذلك عقب ضبطها داخل مخزن تجاري خلال جولة تفتيشية استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية في المحافظة.

وأوضح مدير مباحث التموين بخان يونس أن عملية الضبط جاءت أثناء تفتيش مخزن يعود لأحد التجار، حيث عُثر على كمية كبيرة من الجبنة الصفراء ثبت انتهاء صلاحيتها منذ نحو خمسة أشهر، بما يشكل مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية ويعرض صحة المستهلكين للخطر.

وذكر أن الطواقم المختصة باشرت فرز الكمية المضبوطة وإتلافها وفق الإجراءات القانونية والصحية المعتمدة، لمنع وصولها إلى الأسواق أو تداولها بين المواطنين.

وأكد مدير مباحث التموين استمرار جولاتهم الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخازن، لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟