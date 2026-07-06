مباحث خان يونس تُتلف 756 كيلو جبنة صفراء منتهية الصلاحية

غزة- وكالة الرأي:

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة ، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، 756 كيلوغرامًا من الجبنة الصفراء منتهية الصلاحية، وذلك عقب ضبطها داخل مخزن تجاري خلال جولة تفتيشية استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية في المحافظة.



وأوضح مدير مباحث التموين بخان يونس أن عملية الضبط جاءت أثناء تفتيش مخزن يعود لأحد التجار، حيث عُثر على كمية كبيرة من الجبنة الصفراء ثبت انتهاء صلاحيتها منذ نحو خمسة أشهر، بما يشكل مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية ويعرض صحة المستهلكين للخطر.



وذكر أن الطواقم المختصة باشرت فرز الكمية المضبوطة وإتلافها وفق الإجراءات القانونية والصحية المعتمدة، لمنع وصولها إلى الأسواق أو تداولها بين المواطنين.



وأكد مدير مباحث التموين استمرار جولاتهم الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخازن، لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة.