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الصحة: 13 شهيدًا و18 مصابًا وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة

15 تموز / يوليو 2026 12:06

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 شهيداً جديداً، بالإضافة إلى شهيد آخر ارتقى متأثراً بجراحه، إلى جانب 18 مصاباً.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,123 شهيداً، والإصابات 3,616 إصابة، في حين بلغت حالات الانتشال من تحت الأنقاض 800 حالة.

وبينت أن الحصيلة الإجمالية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 قد ارتفعت لتصل إلى 73,246 شهيداً، و173,727 مصاباً بجروح مختلفة.

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