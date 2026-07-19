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وانهيار غير مسبوق يهدد القطاع الصحي في غزة

أبو سلمية: 35 شهيدًا خلال 24 ساعة

19 تموز / يوليو 2026 02:15

وانهيار غير مسبوق يهدد القطاع الصحي في غزة
وانهيار غير مسبوق يهدد القطاع الصحي في غزة

غزة- وكالة الرأي:

أكد رئيس مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، أن قطاع غزة شهد خلال الساعات الـ24 الماضية استشهاد 35 مواطنًا وإصابة نحو 150 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

وقال أبو سلمية، إن الاحتلال يواصل استهداف المناطق القريبة من الأماكن التي يُفترض أنها آمنة، بالتزامن مع تصاعد المجازر بحق المدنيين، وإبادة عائلات كاملة، وعودة ظاهرة "الناجي الوحيد" بين الأطفال الذين يفقدون ذويهم جراء القصف.

وأضاف أن المنظومة الصحية في القطاع تواجه حالة انهيار غير مسبوقة، في ظل تجاوز العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الجراحية نسبة 50%، نتيجة استمرار منع الاحتلال إدخال الإمدادات الطبية الضرورية.

وأشار إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار تجاوز 1150 شهيدًا، موضحًا أن متوسط أعداد الشهداء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 يتراوح بين 8 و10 شهداء يوميًا، رغم الإعلان عن التهدئة.

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