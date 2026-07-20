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موجة حر تضرب البلاد

الطقس: درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات

20 تموز / يوليو 2026 10:21

صورة لبحر غزة
صورة لبحر غزة

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية، عن استمرار تأثر البلاد بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال الأيام القادمة، مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية المعتادة.

تفاصيل حالة الطقس:

الاثنين: طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف في الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو 4 درجات. ليلاً، يتحول الجو إلى لطيف في الجبال ودافئ في باقي المناطق.

الثلاثاء: لا تغيير ملموس على درجات الحرارة؛ أجواء حارة في الجبال وشديدة الحرارة في بقية المناطق، وتستمر الحرارة بالارتفاع بـ 4 درجات عن معدلها السنوي.

الأربعاء: تشتد حدة الحرارة لتصبح "شديدة" في معظم المناطق، مع ارتفاع طفيف إضافي يجعل درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو 5 درجات.

الخميس: تستمر الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، مع استقرار درجات الحرارة عند مستوياتها المرتفعة (أعلى من المعدل بـ 5 درجات).

حالة البحر: يكون البحر طوال هذه الفترة خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج، مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال فترات المساء.

نصيحة للمواطنين: يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل لتعويض الجسم في ظل هذه الأجواء الحارة.

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