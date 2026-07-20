اسبانيا تُتوج بطلةً لكأس العالم على حساب الأرجنتين

وكالات- وكالة الرأي:

حفر المنتخب الإسباني اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما تُوج بطلاً لنسخة كأس العالم FIFA 2026™ إثر فوزه المثير على نظيره الأرجنتيني بنتيجة (1-0) بعد التمديد للأشواط الإضافية، في المباراة النهائية الاحتفالية التي احتضنها ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي وسط حضور جماهيري غفير.

سيناريو اللقاء: إثارة حبست الأنفاس وطرد حاسم

شهدت المباراة صراعاً تكتيكياً شرساً بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية؛ حيث فرض الدفاع الإسباني رقابة صارمة على النجم ليونيل ميسي، بينما اعتمد الطاقم الفني للأرجنتين بقيادة سكالوني على التكتل لامتصاص خطورة الشاب لامين يامال.

نقطة التحول الأولى: في الدقيقة 43، تلقى الدفاع الأرجنتيني ضربة موجعة بخروج ليساندرو مارتينيز مصاباً ودخول المخضرم نيكولاس أوتاميندي بدلاً منه.

نقطة التحول الثانية: مع وداع الدقائق الأصلية وتحديداً في الدقيقة (90+2)، أشهَر حكم اللقاء البطاقة الحمراء (الإنذار الثاني) في وجه لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز بعد تدخل عنيف، مما أجبر "التانغو" على خوض الأشواط الإضافية بنقص عددي.

رصاصة الرحمة بقدم فيران توريس

استغل لويس دي لا فوينتي النقص العددي للأرجنتين وأشرك أوراقه الهجومية، لينجح البديل الذهبي فيران توريس في كسر التعادل السلبي في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الأول بعد استغلاله تمريرة حاسمة متقنة، واضعاً الكرة في شباك الحارس إيميليانو مارتينيز. حاولت الأرجنتين العودة في الدقائق الأخيرة عبر الهجمات المرتدة لكن الدفاع الإسباني حافظ على استبساله حتى إطلاق صافرة النهاية.

بهذا الفوز التاريخي، يعادل المنتخب الإسباني الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة (37 مباراة)، ويرفع الكأس العالمية للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجاز جنوب أفريقيا 2010، بينما توقفت رحلة دفاع الأرجنتين عن لقبها المحقق في قطر 2022 عند المحطة الأخيرة.