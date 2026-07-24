"الصحة": ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 73,283 شهيداً

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، تقريرها الإحصائي اليومي حول عدد الشهداء والجرحى جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث وصلت إلى المستشفيات 3 شهداء و22 إصابة بجروح متفاوتة.

ضحايا عالقون تحت الأنقاض

وجددت الوزارة تحذيرها من أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مؤكدة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات بالغة وعجزاً تاماً عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة نتيجة استمرار القصف واستهداف الطواقم الميدانية.

حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار (منذ 11 أكتوبر) وبشأن الإحصائيات المسجلة منذ تاريخ 11 أكتوبر، أشارت الوزارة إلى بلوغ الحصيلة ما يلي:

إجمالي الشهداء: 1,158 شهيداً.

إجمالي الإصابات: 3,756 إصابة.

إجمالي حالات انتشال الضحايا: 802 حالة.

الإحصائية التراكمية (منذ 7 أكتوبر 2023) ومع استمرار العدوان لليوم الـ 1,017 على التوالي، ارتفعت حصيلة الضحايا الإجمالية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى:

العدد التراكمي للشهداء: 73,283 شهيداً.

العدد التراكمي للإصابات: 173,864 إصابة.

وتؤكد وزارة الصحة أن هذه الأرقام تأتي في ظل ظروف إنسانية كارثية وتدمير ممنهج للمنظومة الصحية في القطاع، مما يفاقم من معاناة الجرحى ويحول دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.