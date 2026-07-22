" المجلس الأعلى للرياضة" يدعم الأندية المشاركة في بطولة الكرة الشاطئية السابعة

غزة- وكالة الرأي:

أعلن المجلس الأعلى للرياضة، عن تقديم مالي للأندية المشاركة في بطولة كرة الشواطئ السابعة، بقيمة 26.000 شيكل، ضمن جهود المجلس لمساندة الأندية المشاركة في البطولة وعددها 13 ناديا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتخفيف من الأعضاء التي تتكبدها الأندية فالتنقل والمصاريف الخاصة باللاعبين.

وأوضح غسان محيسن مدير العلاقات العامة في المجلس الأعلى، أن هذا الدعم ضمن جهود أ. عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم الأندية والرياضيين والتي لم تتوقف منذ بداية الحرب، واستكمال للبرامج التي ينفذها المجلس رغم التحديات والظروف الصعبة والتي كان آخرها برنامج المخيمات الصيفية "مخيمات ينابيع الأمل 2026" والتي استفاد منها ما يزيد عن 8000 طفل وطفلة بواقع 80 مخيما توزعت على جميع مناطق قطاع غزة