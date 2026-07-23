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5 شهداء بينهم 3 أطفال بقصف منزل بحي الدرج وسط غزة

21 تموز / يوليو 2026 08:23

غزة- وكالة الرأي:

استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، في قصف استهدف منزلهم فجر اليوم قرب مفترق السامر بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأكد مراسل وكالة "الرأي"، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلًا لعائلة المصري في محيط الغرفة التجارية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني واجهت صعوبات في الوصول إلى المنزل بسبب النيران المشتعلة، فيما أعلن الدفاع المدني انتشال خمسة شهداء، هم أم وطفلها وبناتها الثلاث، إثر استهداف المنزل.

وأكد الدفاع المدني أن طواقم الإطفاء، بمساندة طواقم بلدية غزة، تمكنت من السيطرة على حريق كبير اندلع في المنزل، ومنعت امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة.

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