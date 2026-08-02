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دحلان يكشف: مساعٍ أميركية لوقف الهجمات على غزة

02 آب / أغسطس 2026 08:01

محمد دحلان
محمد دحلان

وكالات- وكالة الرأي:

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان ، الليلة، إن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أبلغهم بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة . ونحن نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الأمين والكامل للاتفاق.

وفيما يلي النص (المعدل) الذي نشره دحلان عبر صفحته على فيسبوك:

عقب موافقة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على خارطة الطريق ذات الخمس عشرة نقطة، فإن نجاح الاتفاق يعتمد الآن على التزام إسرائيل الكامل بإنهاء هجماتها اليومية في غزة.

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لقد أبلغنا السيد جاريد كوشنر بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة. ونحن نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الأمين والكامل للاتفاق.

نأمل أن يشهد أهالي غزة بداية مرحلة جديدة تعيد الأمل والثقة في المستقبل. كما ندعو جميع الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام التام بالاتفاق، ووقف كافة المظاهر المسلحة وأي أفعال قد توفر لإسرائيل ذريعة لتقويضه، والاستعداد لمرحلة ستكون حافلة بالتحديات. إننا واثقون من قدرة شعبنا على التغلب عليها، وإعادة إعمار غزة، وحماية الضفة الغربية، ومواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.

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