أزمة مرضى السرطان تتفاقم: غياب العلاج يحصد 3 وفيات يومياً

غزة- وكالة الرأي:

حذّر د. محمد أبو ندى، المدير الطبي لمركز غزة للسرطان، من تدهور كارثي وغير مسبوق في الحالة الصحية لمرضى السرطان في قطاع غزة، مؤكداً أن العجز الحاد في العلاجات الأساسية ومنع السفر يهددان حياة نحو 11 ألف مريض سرطان في القطاع.

وأوضح د. أبو ندى أن غياب العلاجات اللازمة وتوقف خدمات الرعاية التخصصية يتسببان في وفاة 3 مرضى يومياً متأثرين بمضاعفات المرض، في ظل وجود نحو 4 آلاف مريض يحملون تحويلات طبية رسمية للعلاج أو التشخيص في الخارج، دون تمكنهم من المغادرة بسبب القيود المشددة والإغلاق المستمر للمعابر.

وأشار المدير الطبي لمركز غزة للسرطان إلى أن منظومة الرعاية الصحية داخل القطاع تفتقر بشكل كامل للإمكانيات العلاجية المساندة، وعلى رأسها العلاج الإشعاعي، إضافة إلى النقص الحاد في العلاج الكيميائي حيث تتصدر أدوية السرطان قوائم العجز الدوائي بنسبة 61 % اضافة الى تدمير مراكز العلاج التخصصية ، ما يضطر الطواقم الطبية إلى اتخاذ قرارات علاجية قاسية، من بينها اللجوء إلى الاستئصال الكامل للثدي في بعض حالات سرطان الثدي حتى المبكرة منها، نتيجة غياب العلاج الإشعاعي وصعوبة السفر لتلقي العلاج بالخارج.



ويذكر أن مرضى الأورام في قطاع غزة يتعرضون لمعاناة شديدة نتيجة خروج مركز غزة للسرطان عن الخدمة، في ظل ما تعرض له المركز من تخريب كبير من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

ودعا د. محمد أبو ندى المؤسسات الصحية الدولية إلى التحرك العاجل من أجل إدخال العلاج الكيميائي والأدوية التخصصية إلى قطاع غزة بكميات كافية ومستدامة تلبي احتياجات المرضى، والعمل على تسهيل سفر المرضى المحولين لتلقي العلاج الإشعاعي والكيميائي في الخارج، بما يضمن حصول مرضى السرطان على الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.