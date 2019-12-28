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97 يوماً على إضراب الأسير أحمد زهران بأوضاع صحية صعبة

28 كانون أول / ديسمبر 2019 10:18

رام الله – الرأي:

يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ97 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير زهران يتواجد في "عيادة سجن الرملة"، ويعاني من صداع، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، حيث فقد 30 كيلوغراما من وزنه.

ولفتت إلى أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" لم تصدر حتى اللحظة قرارا حول النظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة أشهر، حيث أجلّت جلستها أكثر من مرة، وذلك بهدف كسر إرادته وعزيمته وفك إضرابه، وهذا الأمر يتزامن مع قضية التحقيق الذي جرى معه في "عيادة سجن الرملة" مطلع الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الأسير زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.

ويعد هذا الإضراب الثاني له خلال العام الجاري، علمًا أنه أنهى إضرابه السابق الذي استمر لمدة 39 يوما، بناءً على وعود، وقبل انتهاء الأمر الإداري السابق، أبلغته إدارة معتقلات الاحتلال أنه سيتم تجديد اعتقاله الإداري، وعليه شرع بالإضراب.

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