موهبة غريبة: رجل يحول وجهه سلة غذاء من أجل الطيور

كشف أمريكي من ولاية كولورادو الأمريكية عن عشقه للطيور بطريقة فريدة وغريبة، حيث قرر الرجل تسليم وجهه في هدوء غريب، لتقف عليه وتحلق من حول زهرات الرحيق وحبوب الغذاء المثبتة بين فكيه أو تحت نظاراته الشمسية.

طعام الطيور

وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، يقول جون ريد جوردون، الذي يبلغ من العمر 53 عاماً عن تثبيت مغذيات الطيور على وجهه: "أعلم إنها طريقة غير تقليدية ووسيلة رائعة لممارسة الصبر والتواصل أكثر مع الطبيعة إلى جانب الشعور بالاسترخاء"، الأمر الذي نال إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

موهبة غريبة

وفي الصور التي تم تداولها فقد ظهر الرجل عاشق الطيور الجريء وهو يرتدي مجموعة متنوعة من أدوات تغذية الطيور التي تأتي في شكل زهور اصطناعية أو علب صغير مثبتة على بعد سنتيمترات من وجهه لكي تتمكن الطيور من تناولها الغذاء.



يعمل الرجل مراقب الطيور و يعيش في منطقة جبلية بولاية كولورادو، يواصل حديثه قائلاً: "أمضيت الكثير من الوقت بجانب الطيور وصرت أكثر دراية بحياتها، والآن أحاول التفاعل معها بوسيلة أكثر قرباً إليها".

وقد انتشر مقطع فيديو لطريقة إطعام الطيور، أن البعض ربما يرى أن هوايته في مراقبة الطيور والاقتراب منها بهذه الطريقة غريبة للغاية، لكنه يقول إنه مسرور للغاية للتواصل مع الطبيعة بطريقة لا يحصل عليها سوى القليل من الناس.

على جانب آخر، حقق الفيديو المنتشر انتشارً واسعاً، وأشاد الكثير من المتابعين بموهبة الرجل ورحمته بالطيور، بينما رغب الجانب الآخر في تقليد الرجل.