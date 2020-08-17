فروانة: 30 أسيراً مضى على اعتقالهم 25 عاماً

غزة – الرأي:

قال المختص في شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن (30) أسيراً فلسطينياً قد مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 عاماً بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر".

وذكر أن الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون ثاني/يناير1983، هما أقدم الأسرى، حيث مضى على اعتقالهما قرابة (38)سنة، وهما الأكثر قضاء للسنوات بشكل متواصل في سجون الاحتلال على مدار التاريخ.

وأوضح فروانة أن (12) أسيراً من بين هؤلاء هم من سكان محافظات الضفة الغربية، و(12) أسيراً آخرين هم من المناطق المحتلة عام 48، و(5) أسرى من القدس، بالإضافة إلى أسير واحد من قطاع غزة.

وبيّن فروانة بأن أولئك القدامى ينتمون إلى فصائل فلسطينية مختلفة، حيث أن (19) أسيراً منهم ينتمون إلى حركة "فتح"، و(4) أسرى إلى حركة "حماس"، و(4) أسرى إلى الجهاد الإسلامي، و(3) أسرى إلى الجبهة الشعبية.

وأشار فروانة إلى أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (24) أسيراً كان قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد، لمرة واحدة أو عدة مرات، فيما الباقي وعددهم (6) أسرى فيقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين (35-45)سنة.

ودعا فروانة كافة الجهات المعنية إلى ايلاء هؤلاء الأسرى المزيد من الاهتمام في تسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة وظروف احتجازهم القاسية وإبقاء قضيتهم على سلم أوليات الجميع، والعمل بشكل جاد من أجل كسر قيدهم وإطلاق سراحهم.

وهذه قائمة بأسماء "جنرالات الصبر":

1- كريم يوسف فضل يونس، ومعتقل منذ 6/1/1983

2- ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس، ومعتقل منذ 18/1/1983

3- محمد احمد عبد الحميد الطوس، ومعتقل منذ6/10/1985

4- إبراهيم نايف حمدان أبو مخ، ومعتقل منذ 24/3/1986

5- رشدي حمدان محمد أبو مخ، ومعتقل منذ 24/3/1986

6- وليد نمر اسعد دقة، ومعتقل منذ 25/3/1986

7- إبراهيم عبد الرازق احمد بيادسة، ومعتقل منذ 26/3/1986

8- احمد على حسين أبو جابر، ومعتقل منذ 8/7/1986

9- سمير إبراهيم محمود أبو نعمة، ومعتقل منذ 20/10/1986

10- محمد عادل حسن داوود، ومعتقل منذ 8/12/1987

11- بشير عبد الله كامل الخطيب، ومعتقل منذ 1/1/1988

12- محمود سالم سليمان أبو خربيش، ومعتقل منذ 11/3/1988

13- جمعة إبراهيم جمعة ادم، ومعتقل منذ 31/10/1988

14- رائد محمد شريف السعدى، ومعتقل منذ 28/8/1989

15- إبراهيم حسن محمود اغبارية، ومعتقل منذ 26/2/1992

16- محمد سعيد حسن اغبارية، ومعتقل منذ 26/2/1992

17- يحيى مصطفى محمد اغبارية، ومعتقل منذ 3/3/1992

18- محمد توفيق سليمان جبارين، ومعتقل منذ 3/3/1992

19- ضياء زكريا شاكر الفالوجى، ومعتقل منذ 12/10/1992

20- محمد فوزى سلامة فلنة، ومعتقل منذ 29/11/1992

21- ناصر حسن عبدالحميد ابو سرور، ومعتقل منذ 4/1/1993

22- محمود جميل حسن ابو سرور، ومعتقل منذ 5/1/1993

23- محمود موسى عيسى عيسى، ومعتقل منذ 3/6/1993

24- محمد يوسف عبد الجواد شماسنة، ومعتقل منذ 12/11/1993

25- عبدالجواد يوسف عبدالجواد شماسنة، ومعتقل منذ 12/11/1993

26- علاء الدين فهمى فهد الكركى، ومعتقل منذ 17/12/1993

27- محمد نبيل عامر محمد عريقان، ومعتقل منذ 24/2/1995

28- أيمن عبد المجيد عاشور سدر، ومعتقل منذ 13/5/1995

29- عبد الناصر عطا لله شاكر عيسى، ومعتقل منذ 19/8/1995

30- عثمان سعيد أحمد سعيد، ومعتقل منذ 20/8/1995