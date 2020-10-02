برشلونة بعشرة لاعبين يقهر سلتا فيجو بثلاثية فى الدوري الإسباني

حقق برشلونة، فوزا ثمينا، على مضيفه فريق سلتا فيجو، بثلاثية نظيفة، فى المباراة المثيرة، التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "بالايدوس"، فى ختام منافسات الجولة الرابعة، من الدوري الإسباني "الليجا"، وأنهى برشلونة، الشوط الأول، متفوقا بهدف نظيف، سجله أنسو فاتى، بعد مرور 11 دقيقة فقط، على بداية اللقاء، بعدما سدد كرة خادعة على يمين حارس فريق سلتا فيجو، وألغت تقنية الفيديو "فار"، طرد جيرارد بيكيه، مدافع البارسا، فى الدقيقة 30، بحجة وجود تسلل قبل لقطة طرد، مدافع الفريق الكتالونى، الذى أوقف مهاجم سلتا فيجو المنفرد بالمرمي.

وتعرض المدافع الفرنسي لفريق برشلونة، لينجليت، للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، سجل لوكاس أولازا، مدافع سلتا فيجو، هدف البارسا، الثانى فى الدقيقة 51، بالخطا فى مرماه، بعدما حول تسديدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى شباكه.

وألغت تقنية الفيديو "فار"، هدف ثالث سجله ليونيل ميسي، فى الدقيقة 58، بداعى وجود تسلل.

واختتم سيرجى روبيرتو، ثلاثية برشلونة، فى شباك سلتا فيجو، بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة، رصيده للنقطة السادسة، محتلا المركز الخامس، فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد سلتا فيجو، عند 5 نقاط، فى المركز الحادي عشر.

وكان البارسا، قد افتتح مشواره فى الدوري الإسباني، بفوز كبير، على ضيفه فريق فياريال، برباعية نظيفة، فى الجولة الماضية، بعد تأجيل أول مباراتين، له فى المسابقة، بسبب المشاركة المتأخرة للفريق الكتالونى، بدورى ابطال أوروبا، الموسم الماضى.