بلدية رفح تنفذ جولة تفقدية لمزرعة دواجن نموذجية (مغلقة)

رفح- الرأي

نفذت بلدية رفح جولة تفقدية لمزرعة دواجن نموذجية (مغلقة) تم إنشاؤها حديثا جنوب شرق مدينة رفح، بحضور رئيس البلدية د. أنور الشاعر، وبمشاركة وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة، والوفد المرافق لهما.

وتتميز المزرعة باتباع أحدث طرق تربية الدواجن، بحيث تقلل من أعداد نفوق الدجاج، وتحسن جودة التربية، وتخفض تكاليف الإنتاج.

ويأتي ذلك من خلال التحكم بالتهوية ودرجة الحرارة والرطوبة المثالية، واستخدام نظام إضاءة خاص يساعد على نمو أفضل للدجاج اللاحم، إضافة إلى تربية الدواجن في أقفاص متطابقة تعمل على تقليل المساحة، وتساعد في التخلص من المخلفات بشكل تلقائي وآمن.

